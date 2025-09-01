112 çalışanından infial yaratan ifadeler: ''Açık giyinen kadınlara tecavüze indirim yapılsın''

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı olduğu öğrenilen R.Ş. adlı bir kişinin sosyal medyadan yaptığı insanlık dışı çağrısı infial yarattı. Şüpheli sosyal medyadan açık giyinen kadınlara yönelik tecavüz suçunun cezasına indirim istedi...

Isparta’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli Rıza Ş, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

R.Ş., yaptığı paylaşımda “Erkekleri cinsel tahrik edici kıyafet ile gezenlere tecavüze edene cezada indirim uygulansın…” ifadelerini kullandı.

CHP Isparta Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Makbule Pala, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan bir kamu personeli R.Ş.’nin sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi ve idari ve adli makamları göreve çağırdı.

Pala, R.Ş.’in paylaşımında kadınlara yönelik şiddeti ve cinsel saldırıyı normalleştirdiğini, suçu ve suçluyu övdüğünü belirterek, “Paylaşım sahibi R.Ş.’nin görevinden alınması gerekmekte olup hem idari hem de adli makamları göreve davet ediyoruz. Bu konudaki gerekli şikayetleri gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kadınların hiçbir şekilde erkeklere cinsellik borcu olmadığını vurgulayan Pala, “Kadınlar ‘tecavüz edilebilir’ nesneler değil, insandır. Laik Türkiye Cumhuriyetinde siz erkekler bizim kıyafetimize ve yaşam biçimimize karışmayacaksınız. Tecavüzün sorumlusu kıyafetleri sebep gösterilen kadın değil, fail erkektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na da çağrıda bulunan Pala, “Başsavcılık re’sen harekete geçmeli, Rıza R.Ş. isimli kamu personeli hakkında soruşturmaya başlamalı ve yasal süreç sonuçlanıncaya kadar tedbiren görevinden uzaklaştırmalıdır” ifadelerine yer verdi.