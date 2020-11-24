12 bin sağlık personeline mülakatsız atama müjdesi!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte zorlaşan çalışma koşulları nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanı görevinden istifa etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan yaptığı duyuruda mülakatsız olarak 12 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.”