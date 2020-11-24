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  3. 24 Kasım 2020 08:46

12 bin sağlık personeline mülakatsız atama müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.

12 bin sağlık personeline mülakatsız atama müjdesi!
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Koronavirüs pandemisiyle birlikte zorlaşan çalışma koşulları nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanı görevinden istifa etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan yaptığı duyuruda mülakatsız olarak 12 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.
 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır.”

 

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