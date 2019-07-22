SON DAKİKA
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE PANİK ! 13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Temmuz 2019 14:06

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM