12 Haziran korona tablosu açıklandı: Vaka sayısı kritik sınırda

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 korona virüs testi yapıldı, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi, 75 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran 2021 korona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 218 bin 758 korona virüs testi yapıldı, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi, 75 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı ise 973 olarak açıklandı.

Korona virüsü atlatıp sağlığına kavuşan kişi sayısı 5 bin 112 artarak 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.

12 Haziran 2021 korona virüs tablosu şu şekilde: