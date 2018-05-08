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  3. 08 Mayıs 2018 17:57

12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'ye yönelik 12 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

18 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman'ın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

gözaltı , operasyon , fetö
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