  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi" denildi.

PKK'nın hacker grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı varPKK'nın hacker grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı varGüncel

 

Etiketler fetö gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine müjde! MTV'de indirim hazırlığı
Türkiye'nin ''büyüleyen'' yolculuğu yeniden başlıyor
Tut tutabilirsen! Dolar 14 TL'ye, Euro 16 TL'ye, gram altın 800 TL'ye dayandı
Bakan Soylu'nun, Erdoğan tepkisi kulisleri karıştırdı: ''Yine istifa mı edecek?''
Hapishanede cani üvey anneye, küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını çektirdiler
Ağrı buz kesti! Sıcaklık sıfırında altında 15 derece
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a şoke eden çıkış
Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Türkiye'nin cennet parçası gölünden geriye sadece bu kaldı
Yanlış aşı skandalı! Koronavirüs aşısı yapılan bebeklerde iki yan etki görüldü