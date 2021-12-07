12 ilde FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi" denildi.
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