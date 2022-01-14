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12 ilde FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

12 ilde FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi. Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerin, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlendi.

Silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf Emniyet Müdürü 19 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik 12 ilde Operasyon başlattı.

DHA

Etiketler fetö gözaltı mahrem yapılanma
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