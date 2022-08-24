12 ilimizde sağanak yağış alarmı! Uzman isim ''Umarım tahminim gerçekleşmez'' diye uyardı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre pek çok ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ''Dışarıda kalmayın, çatı altı ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez'' diyerek uyarıda bulundu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: UMARIM TAHMİNİN GERÇEKLEŞMEZ

CNN Türk Meteoroloji Danışman Prof. Dr. Orhan Şen, dün gece ve bu sabah beklenen yağışla ilgili paylaşımlarda bulundu. Yağışla birlikte meydana gelebilecek fırtınaya dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Dışarıda kalmayın, çatı altı ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez" dedi.

Prof. Dr. Şen'in yağışla ilgili paylaşımları şöyle:

"Tatil yerlerinden Akçay, Behramkale Küçükkuyu Altınoluk Edremit (11:00) Çanakkale Şarköy Bandırma Erdek Avşa Marmara Adası Mudanya (13:00) Yalova Çınarcık (17:00) saat 11:00 den akşama kadar şiddetli yağış ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı...

"DIŞARDA KALMAYIN"

Buralardaki tatilciler ve vatandaşlar dikkatli olsun. yağış anında fırtınada görülür. dışarda kalmayın. Çatı altlarında ve ağaç altlarından uzak durun. Umarım tahminim gerçekleşmez.

Bugün Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa Çanakkale, Balıkesir, Bursa, da kuvvetli yağış var. Dikkat edilecek yerler: Edremit Körfezi'nin kuzey kıyısı Çanakkale Saros körfezi 11:00, Erdek Tekirdağ Balıkesir 13:00, Yalova 17:00, Erdek Avşa Bandırma 20:00, Çanakkale 24:00

İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?

Bugün İstanbul'da hafif yağmur var. Sıcaklık 33 C nem yüksek hissedilen sıcaklık 41-42 C. Bu nedenle sağlık açısından dikkatli olunmalı. Bol su içelim. İstanbul'da daha kuvvetli yağmur yarın öğlen görünüyor."

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















