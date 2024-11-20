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12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve bağımsız milletvekillerine ait olan yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Saadet Partisi ve bağımsız milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Türkan Elçi, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

Etiketler milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM meclis fezleke
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