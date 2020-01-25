Depremde ölü sayısı artıyor: 20 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi
Elazığ'dan yürek yakan görüntü! Çocukları için kendini feda etti!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ocak 2020 09:18

12 yaşındaki çocuk depremden saatler sonra sağ çıkarıldı

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü.Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

5 saat sonra enkazdan 12 yaşındaki çocuk çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı.Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

 Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çocuk , deprem , enkaz , enkaz altından
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM