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12 yaşındayken Atatürk'ü karşılamıştı: Ayşe nine, hayatını kaybetti

12 yaşındayken Atatürk'ü karşılamıştı: Ayşe nine, hayatını kaybetti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 12 yaşındayken Kırşehir'de karşılayan ve geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinin mihmandarlığını yapan 100 yaşındaki Ayşe Sıttıka Çoban hayatını kaybetti.

Kırşehir'de yaşayan Ayşe Sıttıka Çoban, ortaokul öğrencisi olduğu dönemde, 1934 yılında Kırşehir'e gelen ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladı.

Çoban, ardından geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinde mihmandarlık yaptı.

 Çoban, dün kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Sıttıka Çoban, Aşıkpaşa mezarlığında toprağa verildi.

Yaşlı kadın için Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşlı kadının torunu Gülşah Sezgen, "Anneannem Kırşehir’in ilk kadın esnaflarındandı. Ahi Evran türbesinin 3 yıl boyunca mihmandarlığını yaptı. Bu yaşına kadar fakirleri bağrına basıp evinde misafir etti. Bizlere de bu yolda kardeşlerimize din, dil, ırk ayrımı yapmadan sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Kendisi 12 yaşındayken Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir’e geldiğinde onu karşılamış ve Sülükçüler Konağı’nda ağırlamış. Anneannem tam bir Atatürk sevdalısıydı" diye konuştu.

Etiketler ayşe nine atatürk
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