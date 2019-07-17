12 yıldır ataması yapılmıyordu... Hayatına son verdi

Mardin Mityat’ta yaşayan Güler Adam (35) on iki yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Adam’ın en son girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sonrasında da ataması yapılmadı ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edildi. Adam’ın cenazesi Midyat’ta toprağa verildi.

Adam’ın ağabeyi Emre Adam, on iki yıldır ataması yapılmayan kardeşinin psikolojik bunalıma girdiğini, çok üzgün olduklarını, ataması yapılmayan öğretmenlerin bir bir intihar ettiğini ve buna son verilmesini istedi. Üç yıl önce Aydın’da bakkal dükkanı işlettiği sırada ağabeyi Zeynettin Adam’ın da hırsızlar tarafından öldürüldüğünü belirten Emre Adam, kız kardeşinin canına kıymasıyla acılarının katlanarak arttığını söyledi.