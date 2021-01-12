1,25 TL'lik karnabahar kuyruğu kamerada!

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan ekmek kuyruğu görüntülerinin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kayseri'de zincir marketlerde fiyatı 5 TL'ye kadar çıkan karnabaharın Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi'nde 1,25 TL'den satılması üzerine onlarca metrelik kuyruk oluştu.
Kuyrukta bekleyenler için sık sık sosyal mesafe çağrısında bulunuldu.
Söz konusu görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.
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