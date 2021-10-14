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''128 Milyar Dolar Nerede'' cezası iptal edildi

''128 Milyar Dolar Nerede'' cezası iptal edildi

CHP'ye "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartı için kesilen 13 bin 237 TL'lik rekor ceza iptal edildi.

CHP Burdur Bucak İlçe Başkanlığı'nın astığı ‘128 Milyar Dolar Nerede?' yazılı pankarta Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden 13 bin 237 TL ceza kesilmişti.

Sözcü gazetesinden İsmail Akın'ın haberine göre Bucak ilçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, yaptıkları itiraz sonucunda en üst sınırdan kesilen 13 bin 237 TL'lik cezanın iptal edildiğini duyurdu. Oktay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CHP Bucak ilçe Başkanlığı olarak 15 Nisan 2021 tarihinde, ‘128 Milyar Dolar Nerede' pankartını ilçe Başkanlığı binasına astığımız için idari yaptırım uygulanmıştı. İdari yaptırım sonucunca 13 bin 237 TL ceza uygulanmıştı.  Biz bu cezaya itiraz etmek suretiyle karşı koyduk. Geçen hafta itibariyle karar verildi. Böylece ceza iptal edildi. Yurttaşlarımızın, müsterih olmasını, hak araması konusunda sonuç alınabileceğini göstermiş olduk”

(Kaynak)

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