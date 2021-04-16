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''128 milyar dolar nerede?'' diyen davulcu her yerde aranıyor

Kastamonu polisi, CHP'nin iktidara yönelttiği '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soran Ramazan davulcusunu arıyor.

CHP'nin ülkenin birçok noktasında astığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplanan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişe müdahaleler sürerken; Kastamonu'nda bir Ramazan davulcusunun manisi gündem oldu. 

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde bir Ramazan davulcusunun hazırladığı mani ile '128 milyar dolar nerede?' sorusunu sorduğu görüldü.

Bilgin, bugün bir kullanıcının paylaşımını kendi hesabından paylaşarak, polisin söz konusu davulcuyu aradığını duyurdu. 

Emre Tiftik isimli yurttaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Biraz önce emniyetten geldiler. Videodaki davulu benim çaldığımı -benzediğimi- iddia ederek hakkımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve gürültüden dolayı idari işlem başlatıldığını söylediler. Davulcu ben değilim 128 Milyar dolar da davulun içinde değil. Peki nerede?"

Bu paylaşımı alıntılayan Hikmet Erbilgin ise; "Ülkeyi getirdikleri hale bak gencecik çocukların peşine düşmüşler. Adalete ekmek su kadar ihtiyacımız var. #128MilyarDolarNerede" dedi.

Bu kez Ramazan davulcusu sordu: 128 milyar dolar nerede?Bu kez Ramazan davulcusu sordu: 128 milyar dolar nerede?Güncel

 

 

Etiketler kastamonu polis arama
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