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13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı

13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
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''Yenidoğan Çetesi'' soruşturması kapsamında 13 hastane ve 3 şirkette TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ''Yenidoğan Çetesi''ne yönelik dava sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler Kayyım Olunan Şirketler TMSF kayyım yenidoğan çetesi
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