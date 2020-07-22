13 ilde düğmeye basıldı! 25 askere gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen (19 Aktif, 1 İhraç, 4 Emekli, 1 İstifa,) 25 Astsubay rütbesinde şüpheli şahıs hakkında, Ankara merkezli 13 ilde 22/07/2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 12 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."