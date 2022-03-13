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13 Mart Pazar koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mart Pazar koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

13 Mart verilerine göre, 298 bin 252 test yapıldı. Son 24 saatte, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Bugün 35 bin 568 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

13 Mart Pazar koronavirüs tablosu açıklandı
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Etiketler 13 Mart Pazar koronavirüs tablosu
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