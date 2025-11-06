13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu

13 araştırma şirketinin Eylül ayında gerçekleştirdiği seçim anketlerinin ortalaması belli oldu.

Sosyal medyada anket ve araştırma sonuçlarını listeleyen MDRaporlar, 13 araştırma şirketinin Eyül ayında yaptığı seçim anketlerinin ortalamalarını derledi. Listenin ilk sırasında CHP yer aldı.

Yüzde 32,2 ile birinci sırada yer alan CHP'yi, AK Parti yüzde 31,3 ile takip etti.

Listede DEM Parti yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer alırken; MHP diyenlerin oranı yüzde 7,8 oldu.

İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 5,7, Zafer Partisi diyenlerin oranı ise 4,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

YRP yüzde 3,0

Anahtar Parti yüzde 2,2

TİP yüzde 1,3

Araştırmada yer alan 13 şirket ise şöyle:

Alf Araştırma, Area Araştırma, Asal Araştırma, Euro Poll, GENAR, Gündemar, HBS Araştırma, Metropoll, Optimar, Özdemir Araştırma, Panorama TR, Piar Araştırma ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü