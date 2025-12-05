13 yaşındaki çocuğu hamile bırakıp ''17 yaşında sandım'' diyen şüpheli serbest bırakıldı

Isparta'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu hastanede doğum yapmasıyla ortaya çıkan skandalda, kız çocuğunu hamile bıraktığı tespit edilen ve tutuklu olarak yargılandığı davada "17 yaşında olduğunu sanıyordum" diyerek kendisini savunan şüpheli mahkeme tarafından tahliye edildi.

Geçtiğimiz yıl Isparta'da kendisinden 7 yaş küçük bir kız çocuğuyla ilişkiye giren olay sırasında 20 yaşında olan şüpheli, yine olay sırasında 13 yaşında olan kız çocuğunun doğum yapmasının ardından gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre 14 yaşındaki kız çocuğunun kendisi de dahil kimse tarafından fark edilmediği öğrenilirken, kız çocuğunun "kabızlık" şikayetiyle Şubat ayında Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurduğu ve hastanede doğum yaptığı öğrenildi.

Doğumu yaptıran doktorun savcılığa yaptığı ihbar sonrasında ortaya çıkan skandalda 14 yaşındaki Y.Y.Ö.'nün kendisinden 7 yaş büyük olan A.D. ile cinsel birliktelik yaşadığı belirlendi.

14 yaşındaki kız çocuğunun dünyaya getirdiği bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, savcılık talimatı ile A.D. gözaltına alınarak tutuklanarak hakkında "çocuğa karşı cinsel istismar", "tehdit" ve 'şantaj' suçlamaları ile dava açıldı.

Soruşturma ve yargılama sürecinde 14 yaşındaki kız çocuğunun sanıkla gönül rızası ile birlikte olduğunu söyledi. Ayrıca dinlenen tanıklar da Y.Y.Ö.'nün kendisini 17 yaşında olduğunu söylediği yönünde ifade verdi.

Şüpheli A.D. de kendisini "13 yaşında olduğunu bilsem böyle bir hata yapmazdım" diye savundu.

Sanığın avukatı da mağdurun müvekkilini yanlış bilgilendirdiğini bu nedenle yaşı olduğundan büyük gösteren kadınla birliktelik yaşamasının çocuğa karşı cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti son duruşmaya katılmayan Y.Y.Ö’nün fiziki yapısının 17 yaşındaki birini andırdığı kanaati oluştuğunu belirterek bu suçtan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Tehdit ve şantaj suçlamalarında yeterli delil bulunmadığı ve suç unsurunun oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi.

Sözcü