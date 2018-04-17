13 yeni terör mahkemesi daha kuruldu

HSK 1. Dairesi, kısa bir süre önce yayımlanan kararname kapsamında birinci bölge adli hakimlerinin müstemir yetkilerini yeniden belirledi. Kararname ile bin civarındaki hakimin görev yapacağı mahkemeler açıklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden FETÖ ve darbe davalarının daha hızlı sonuçlanması için HSK yeni terör mahkemesi kurulmasına karar verdi. Buna göre, kararname ile 11 ilde 13 yeni terör mahkemesi kuruldu. Yine bazı illerde iş yoğunluğu nedeniyle 2 terör mahkemesinin kurulduğu görüldü.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberine göre yeni terör mahkemesi kurulan iller şöyle: Ankara (2), İstanbul (Anadolu), Bursa (2), Adana, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Sakarya. Söz konusu mahkemeler 18 Nisan'dan itibaren faaliyete geçecek.

ANKARA'DA 20'YE ÇIKTI



Kararname ile Ankara'da darbe ve terör suçlarına bakmakla yetkili 29. ve 30. Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu. Bununla birlikte Ankara'da terör konusunda ihtisas mahkemesinin sayısı 20'ye çıkmış oldu. Böylece en fazla darbe davalarının bulunduğu Ankara'da, yargılamaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. HSK, daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde de ikinci heyetler oluşturdu.