Ünlü sporcu cinsel ilişki sırasında felç geçirdi
Ünlü sporcu cinsel ilişki sırasında felç geçirdi
1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı ?
1 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı ?
Maliye hepsinin peşine düştü ! Sıkı inceleme başladı...
Maliye hepsinin peşine düştü ! Sıkı inceleme başladı...
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı ! 3 saat sürecek
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı ! 3 saat sürecek
Dün tarihi rekorunu kıran Dolar/TL'de günün ilk rakamları
Dün tarihi rekorunu kıran Dolar/TL'de günün ilk rakamları
AÖF sınavında skandal soru ! ''Allah sizi...''
AÖF sınavında skandal soru ! ''Allah sizi...''
Güzelliği ve heyecanıyla Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
Güzelliği ve heyecanıyla Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu
Herkes bu cevabı arıyor: Marketteki hırsız kim ?
Herkes bu cevabı arıyor: Marketteki hırsız kim ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Nisan 2018 10:05

13 yeni terör mahkemesi daha kuruldu

HSK, FETÖ davalarındaki iş yükünü azaltıp yargı sürecini hızlandırmak için İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 11 ilde 13 yeni terör mahkemesi kurdu.

13 yeni terör mahkemesi daha kuruldu
A+ A-

HSK 1. Dairesi, kısa bir süre önce yayımlanan kararname kapsamında birinci bölge adli hakimlerinin müstemir yetkilerini yeniden belirledi. Kararname ile bin civarındaki hakimin görev yapacağı mahkemeler açıklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden FETÖ ve darbe davalarının daha hızlı sonuçlanması için HSK yeni terör mahkemesi kurulmasına karar verdi. Buna göre, kararname ile 11 ilde 13 yeni terör mahkemesi kuruldu. Yine bazı illerde iş yoğunluğu nedeniyle 2 terör mahkemesinin kurulduğu görüldü.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberine göre yeni terör mahkemesi kurulan iller şöyle: Ankara (2), İstanbul (Anadolu), Bursa (2), Adana, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Sakarya. Söz konusu mahkemeler 18 Nisan'dan itibaren faaliyete geçecek.

ANKARA'DA 20'YE ÇIKTI

Kararname ile Ankara'da darbe ve terör suçlarına bakmakla yetkili 29. ve 30. Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu. Bununla birlikte Ankara'da terör konusunda ihtisas mahkemesinin sayısı 20'ye çıkmış oldu. Böylece en fazla darbe davalarının bulunduğu Ankara'da, yargılamaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. HSK, daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde de ikinci heyetler oluşturdu.

 

Yeni Şafak

hakim , savcı , terör mahkemesi , mahkeme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM