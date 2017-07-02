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  3. 02 Temmuz 2017 09:01

14 asker hastaneye kaldırıldı !

Edirne'de 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Celalettin Alkoç Kışlası'nda 14 asker hastaneye kaldırıldı.

14 asker hastaneye kaldırıldı !
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Edirne'deki 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanmış olabileceği belirtildi.

Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nde görevli 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle görülen askerlerden 8'i Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerlere serum tedavisi uygulandı. Müşahade altında tutulan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, askerlerin besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması nedeniyle rahatsızlanmış olabileceğini ifade ederek, yapılacak tahlillerin ardından durumun netleşeceğini söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise askerlerde baş ağrısı, ishal ve karın ağrısı şikayetleri görüldüğünü belirterek, "Askerlerimizin hayati telikesi yok. Gerekli tedavileri uygulandı. Taburcu etmeye hazırlanıyorum. Şu anda besin zehirlenmesi veya güneş çarpması diye tam olarak bir şey söyleyemiyoruz. Gerekli incelemeden sonra netlik kazanacak" şeklinde konuştu.

DHA

güneş , asker , zehirlenme , edirne