14 Haziran 2021 corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. 14 Haziran koronavirüs tablosuna göre Türkiye'deki vaka ve vefat sayılarında düne göre artış gözlemlendi.

Türkiye'nin 14 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti, 219 bin 290 test yapıldı, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

14 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 428'i semptomatik olmak üzere 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73'e yükseldi.

Vefat sayısı 74 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 585 oldu.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 585 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 836'ya yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789'a yükselirken, ağır hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.