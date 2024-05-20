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14 ilde kaçak göçmen operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 40 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı ve 25’i de tutuklandı. 86 düzensiz göçmen ise yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli yakalanırken 4’ü tutuklandı. 3’ünün işlemleri devam ediyor. 106 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda da yakalanan 8 şüpheli de tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar sonucu, suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 40 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin ise tutuklandığını açıkladı.

 

 

İHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya Göçmen Kaçakçılığı kaçak göçmen
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