  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 1.4 milyar TL'lik destek ödemeleri hesaplara yattı

1.4 milyar TL'lik destek ödemeleri hesaplara yattı

1.4 milyar TL'lik destek ödemeleri hesaplara yattı
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyar 454 milyar TL'lik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti. Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler sed ödemesi Sosyal ve Ekonomik Destek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı!
Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı!