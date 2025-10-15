1.4 milyar TL'lik destek ödemeleri hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 milyar 454 milyar TL'lik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal Ekonomik Destek" hizmeti ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti. Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ekim ayına ilişkin 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

