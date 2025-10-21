  1. Anasayfa
  14 sanıklı ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında, 5’i tutuklu 14 kişi hakkında, ‘Nitelikli zimmet’ suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti üzerine 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

31'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı, Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Organizasyon Şirketi ortağı Prodüksiyon Şirketi sahibi, Organizasyon ortağı ile bir ABB çalışanı hakkında, ‘Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca 5 belediye çalışanı ve bir organizasyon şirketi sahibi hakkında, ‘Nitelikli zimmet’ suçundan 18’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından iddianamenin kabulüne karar verdi. (DHA)

 



