14 senede 5 büyük tren kazası

Cumhuriyet gazetsinden Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre bu tren kazalarından sonra 'Üzüntümüz büyük, soruşturma yapılıyor' açıklaması yapan siyasi sorumlular bedel ödemedi. Hiç kimse bu ölümlü kazalardan dolayı istifa etmedi. Fatura makinistlere ve alt düzey görevlilere çıkarıldı.

AK Parti döneminde yaşanan ölümlü tren kazaları şöyle:

22 Temmuz 2004: İstanbul – Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya’nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı. 59. hükümet kabinesi görevdeydi. Kabinede Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı olarak Binali Yıldırım görev yapıyordu. TCDD Genel Müdürü ise Süleyman Karaman'dı. Tren kazasına ilişkin davada makinistlerden Fikret Karabulut'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Recep Sönmez'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara'daki tren faciasından ilk görüntüler

27 Ocak 2008: İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Kütahya yakınlarında raydan çıktı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi. 60. hükümet kabinesi görevdeydi. ve yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'dı. Tren kazası sonrası açılan ve 3 yıl süren davada, 6 raporun çelişkili bulunması üzerine atanan 7. bilirkişi heyeti, “Ortada bir kaza ve tesadüf var” deyip 10 sanığı kusursuz buldu. Mahkeme, beraat verdi. Kararda, “Kaza rastlantısal” denildi.

27 Ağustos 2009: Bilecik Bozüyük’te Eskişehir-İstanbul seferini yapan trenin hemzemin geçitte iş makinesine çarpması sonucu trende bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. 60. Türkiye hükümeti görev vyapıyordu ve Başbakan ile Ulaştırma Bakanı yine Erdoğan ve Yıldırım, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'dı.

8 Temmuz 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden saat 15.45'te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Kazada 24 kişi yaşamını yitirdi 318 kişi de yaralandı. 65. Türkiye hükümetinde yaşanan bu kazada Başbakan Binali Yıldırım'dı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak Ahmet Aslan görev başındaydı. Dava halen sürüyor. Mahkeme, "asıl kusurlu" bulunan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise faciada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz’ü Twitter’dan engellemesiyle haber oldu.

13 Aralık 2018: Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kontrol lokomotifine çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre üçü makinist 9 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Bu kaza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra yaşanan ilk büyük tren kazası olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabinede Ulaştırma ve Altyapı olarak halen Mehmet Cahit Turhan görev yapıyor. TCDD Genel Müdürü ise hâlâ İsa Apaydın. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklaması yaptı.