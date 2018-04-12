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  3. 12 Nisan 2018 16:43

14 yaşında 3 erkek çocuğu... Polis bile şaşırdı

Konya'da bir gün arayla 2 otomobil çalan 14 yaşlarındaki 3 çocuk ailelerine teslim edildi.

14 yaşında 3 erkek çocuğu... Polis bile şaşırdı
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Konya’da bir gün arayla iki otomobil çalan çocuklar polisin takibi sonucu yakalandı. 15 yaşından küçük çocuklar ailelerine teslim edildi.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde park halindeki 42 UH 489 plakalı otomobil çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine polis çalınan otomobili Aslım Arıtma Tesisleri civarında terk edilmiş buldu.

Aracın çalınmasından bir gün sonra aynı renk ve markada 42 ATZ 53 plakalı otomobil merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescit Mahallesi'nde düz kontak yapılarak çalındı. Otomobilin trafikte görülmesi üzerine polis ekibi ile çocuk sürücünün kullandığı araç arasında kovalamaca yaşandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri otomobili, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdururken araçtaki çocuklar da yakalandı.

14 yaşındaki 3 çocuğun ilk otomobili çalanlar olduğu belirlenirken, çocukların otomobil, motosiklet ve bisiklet çalma suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Çocukların araçlarla rögar kapakları çaldıkları, akaryakıt istasyonlarından benzin alıp para vermeden kaçtıkları belirlendi.

15 yaşından küçük oldukları için yasa gereği haklarında işlem yapılamadan ailelerine teslim edilen çocuklardan birinin ağabeyinin otomobil hırsızlığından 52 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

DHA

erkek çocuğu , konya , polis
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