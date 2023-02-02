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14 yaşındaki çocuğu istismar iddiasında ceza açıklandı

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İstanbul Sultangazi’de bulunan bir İslami vakfın 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan müdürü hakkındaki ceza açıklandı.

İstanbul Sultangazi’de bulunan bir İslamcı vakfın 44 yaşındaki Müdürü M.Ş.’nin 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı davada karar verildi.

Sözcü’de yer alan habere göre İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, M.Ş. hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan 12 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan ise yedi yıl altı ay olmak üzere toplam 19 yıl altı ay hapis cezası verdi.

Etiketler istismar tarikat vakıf çocuğa istismar cinsel istismar
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