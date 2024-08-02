15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen Hükümet Konağı tepki çekti
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde inşa edilen Hükümet Konağı, tepkilere neden oldu. 15 bin nüfuslu ilçeye böyle görkemli bir yapı inşa edilmesi eleştiri konusu oldu.
Isparta'nın 15 bin nüfuslu Keçiborlu ilçesinde inşa edilen yeni Hükümet Konağı, büyüklüğüyle dikkat çekti. İlçede yaşayan bir vatandaş, yapının büyüklüğünü görünce hayretler içerisinde kaldığını ifade etti. Hükümet konağının bu denli büyük olması tepki topladı.
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