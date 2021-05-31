15 gazeteci hakim karşısına çıkıyor

Gazeteci yargılamaları veri tabanı Press In Arrest'in Twitter'da paylaştığı bilgiye göre; bu hafta 15 gazeteci hakim karşısına çıkacak.

Gazeteciler, bu haftayı da adliye koridorlarında geçirecek. Yalnızca bu hafta 15 gazeteci hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci yargılamaları veri tabanı Press In Arrest'in Twitter'da paylaştığı bilgiye göre; yalnızca bu hafta en az 15 gazeteci haklarında açılan davalar nedeniyle hakim karşısına çıkacak. Gazeteciler, 2 ilde görülecek 6 basın davasından ötürü yargılanıyor.

Press In Arrest'in paylaştığı duruşma bilgileri ve yargılanan gazetecilerin isimleri ise şöyle: