15 gündür takip ediliyordu... Üzerinden çıkanlar şoke etti

Bursa'da bir caminin önünde dilenirken polisin şüphelenerek üzerini aradığı 56 yaşındaki M.Ö.'den 30 bin lira nakit para çıktı. M.Ö. kontrol edilen banka hesaplarında ise 450 bin lira olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerine teslim edilen M.Ö'nün paralarına el konulurken Kabahatler Kanununa göre dilencilik yapmak suçundan 109 lira para cezası yazılarak serbest bırakıldı.

Merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü’nün karşısındaki Şehreküstü Camii önünde dilencilik yapan bir kişiden şüphelenenler polis ve zabıta ekiplerini aradı. Bölgeye giden polis, dilenen 56 yaşındaki M.Ö'yü Şehreküstü Zabıta Noktasına götürdü. Burada yapılan üst aramasında M.Ö'den altı ayrı poşet içinde bozuk paralar çıktı. Ceketinin ve pantolonunun iç bölümlerine özel cepler diktiren M.Ö'nün üzerinde yapılan detaylı aramada 30 bin lira nakit para ile bir bankaya ayrı beş ayrı hesap cüzdanı çıktı. İncelemede banka hesaplarında toplam 450 bin TL olduğu belirlendi.

"HIRSIZLAR PARAMI ÇALAR DİYE KORKTUM"

Dilencilik yapmadığını ve banka hesabındaki paraların ise emekli maaşından kalan paralardan toplandığını öne süren M.Ö'nün, "Üzerimdeki paraları ise evde hırsızlar çalar diye bırakmıyor üzerimde taşıyorum. Ben dilencilik yapmıyorum camiye dua etmek için geliyorum" dediği öğrenildi. Üzerindeki paralara Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla el konulan M.Ö'ye Kabahatler Kanunu’na göre dilencilik yapmak suçundan 109 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

M.Ö'nün el konulan paraların kendisine verilmesi için hukuki mücadele başlatacağıın söylediği belirtildi.