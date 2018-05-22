15 gündür tekerlekli sandalyede yaşıyor

Samsun'da merdivenden düşerek yaralanan ve sol ayağının 2 parmağı operasyonla kesilen evli ve 3 çocuk babası boyacı Ahmet Özcan (57), 15 gündür tekerlekli sandalye üzerinde hastanede kalıyor. Gidecek yeri olmadığını belirten Özcan, ailesinden kimsenin kendisini arayıp sormadığını iddia etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde 15 gündür tekerlekli sandalye üzerinde yaşamını sürdüren boyacı Ahmet Özcan, daha önce Bodrum, Muğla ve Ankara'da çalıştığını ve Samsun'da boya yaparken merdivenden düşerek yaralandığını ve hastanede sol ayağının 2 parmağının kesildiğini söyledi.

Operasyonun ardından taburcu olduğunu söyleyen Özcan, gidecek yeri olmadığı için tekerlekli sandalye üzerinde hastanede ve bahçesinde yatıp kalktığını, ailesinden hiç kimsenin yanına gelmediğini iddia etti. Kendisine sahip çıkılmasını isteyen Ahmet Özcan, şöyle dedi:

"Bodrum, Muğla, Ankara Dışkapı'da çalıştım ama Samsun'a geldiğimde çocuklarımı bulamıyorum. Çocuklarımın haberleri mi yok bilemiyorum. Burada tedavi oluyorum. Ayağımda 15 tane dikiş var. Ben hastanede yatmak istemiyorum. Burada milletin ağız kokusunu çekemem, rahat edemiyorum. Burada 24 saat bu sandalyede kalıyorum. Hastanenin bahçesinde de kalıyorum. Hastane içerisinde de televizyon bile izliyorum. Vatandaşlar bana simit, çay, poğaça alıyor. Doktorlar ayağım için 'iyileşecek' diyor. Dikişleri alacaklarını söylüyorlar. Bu dikişler yaklaşık 1 hafta durur."