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15 il 781 mahalle sığınmacılara kapatıldı

15 il 781 mahalle sığınmacılara kapatıldı

Türkiye'yedeki varlıkları tartışılmaya devam eden sığınmacılarla ilgili olarak Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, 15 il ve 781 mahallenin yabancılara kapatıldığını söyledi.

Türkiye’de 5 milyon 506 bin 304 yabancı olduğunu belirten Ok, bu sayının da Türkiye nüfusunun yüzde 6.64’üne denk geldiğini ifade etti.

Ok, bu kişilerin, 1 milyon 422 bin 635’inin ikâmet izniyle kalanlar olduğunu kaydetti.

Hürriyet'e konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, 15 il ve 781 mahallenin yabancılara kapatıldığını söyledi. Ok ayrıca, Suriyeli göçmenlerin seçimlerde oy kullanması tartışmalarına ilişkin "113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda" dedi.

Kaç Suriyeli oy kullanacak ?

Ok ayrıca "Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. Bunların 113 bin 654’ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki." dedi.

 

(Kaynak)

Etiketler göçmen suriyeli 15 il 781 mahalle gökçe ok Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü
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