15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı

Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 ilde eş zamanlı “Taksi Uygulaması 2019/1” gerçekleştirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçekleşti. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde eş zamanlı yaptığı “Taksi Uygulaması 2019/1" operasyonunda, kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdırdı.