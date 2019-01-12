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  3. 12 Ocak 2019 10:21

15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı

Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere 15 ilde operasyon düzenlendi.

15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı
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Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 ilde eş zamanlı “Taksi Uygulaması 2019/1” gerçekleştirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçekleşti. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde eş zamanlı yaptığı “Taksi Uygulaması 2019/1" operasyonunda, kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdırdı.

İHA

kısa mesafe , taksici , uygulama
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