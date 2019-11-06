15 Temmuz gazisi isyan etti: ''Hakkımı helal etmiyorum''

Sabri Gündüz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak FETÖ'nün darbesine "dur" diyen isimlerden birisi.

15 Temmuz'da darbecilerin kurşunlarıyla yaralanan Gündüz'ün, geçirdiği 47. ameliyatın sonunda sağ bacağı kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Tanıdığım 2 Sabri var'' diyerek hikayesini anlattığı 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, sosyal medya hesabından isyan etti.

Sabri Gündüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Herkese selamünaleyküm. Bu son yazım. İlk ve son sitemim. Öncelikle biz ölümü de yaşamı da Allah'a bıraktık.

Üç buçuk yıldır çekmediğim zorluk kalmadı. 15 Temmuz gazisi olmaktan insan yerine koyulmadık. FETÖ'cü teröristlere bile gösterilen saygıyı biz elde edemedik. Haklı olduğu anlatmaya yeter diye düşünüyorum.

Biz vatanımızı karşılıksız sevdik. Şimdi bir daha konuşmamak üzere susuyorum ve bilinmesini istiyorum ki KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM NE ÇEKTİĞİM ACILARI NE DÖKTÜĞÜM KANI NE KESİLEN AYAĞIMI NE DE GÖZYAŞLARIMI KİMSEYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.

Mahkeme-i kübrada görüşmek üzere. Batmayacak güneşe selam olsun.”