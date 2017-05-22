15 Temmuz gecesi için hesap verme zamanı

15 Temmuz darbe girişiminde Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu ve darbeyi planladığı iddia edilen aralarında Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ile Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 38 kişilik sözde 'Yurttu Sulh Konseyi' üyeleri ile birlikte 221 sanık 'FETÖ Genelkurmay çatı davası' ile bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılıyor.



Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndeki Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanacak 'Çatı davası' 16 Haziran’a kadar devam edecek. FETÖ’nün askeri üyelerinden oluşan 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 sanık da hakim karşısına çıkacak. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyeleri için 2 bin 988’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor. Dosyada 200’ü tutuklu, 9’u tutuksuz, 12’si firari olmak üzere 221 sanık yer alıyor. Asker sanıklardan 1'i orgeneral, 3’ü korgeneral, 4’ü tümgeneral, 16’sı tuğgeneral, 3’ü tuğamiral, 26’sı albay, 27’si yarbay, 37’si binbaşı, 21’i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeye sahip. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivilin de bulunduğu ifade edildi.

FETÖ'cü hainler böyle getirildi

221 sanığın yargılandığı davanın bir numaralı sanığı Yurtta Sulh Konseyi yöneticisi olduğu iddia edilen Akın Öztürk bulunuyor. Sanıklar, cezaevi kampüsü içinde oluşturulan adliye binasına; her birinin yanında iki askerle birlikte yürütülerek salona getirildi.

EN ÖNDE AKIN ÖZTÜRK

Yürüyüş planlaması kapsamında Yurtta Sulh Konseyinin yöneticilerinden olduğu ileri sürülen eski YAŞ üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ilk sırada getirildi. Öztürk, diğer sanıklarla birlikte elleri kelepçeli yürütüldü. Sanıkların salona getirilmesi esnasında gazetecilerin görüntü alması için özel bir düzenleme yapıldı. Basın mensuplarının görüntü alabilmesi için sanıklar önlerinden geçirildi.



İDAM İSTERİZ SLOGANLARI

Sanıkların yürütülmesi esnasında kampüs içine alınan bir grup vatandaş, sloganlar atarak, tepkilerini dile getirdi. Ellerinde yanlarında getirdikleri urganları sanıkların üzerine fırlatmalarına izin verildi. Vatandaşlar, "İdam isteriz vatan hainlerine, hainler" diye bağırdılar.





İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR



'FETÖ Genelkurmay çatı davası' sanıkları hakkında 'Anayasayı ihlal', 'Cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırma girişiminde bulunma', 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak' suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen 'Cumhurbaşkanına suikast', '250 kişiyi şehit etme', '2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama' suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ KONUMUNDA



Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan Genelkurmay çatı iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Mağdur-müşteki', Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise 'Mağdur' olarak yer alıyor.



GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI



Sincan Cezaevi Kampusu'nde bulunan duruşma salonunda görülecek duruşma öncesinde cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturuldu. Duruşma salonu çevresine jandarma ekipleri konuşlandırılarak, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Girişe polis ve jandarmaya ait TOMA'lar konuşlanarak önlem alındı. Saat 10.00 sıralarında başlaması planlanan duruşma öncesi sanıklar cezaevinden duruşma salonuna alınırken, basın mensuplarına görüntü aldırılacak.