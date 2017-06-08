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15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ’NDA İKİ ŞERİT KAPANACAK
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  3. 08 Haziran 2017 16:03

15 Temmuz Köprüsü’nda iki şerit kapanacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprüde 2 şerit kapatılacak.

15 Temmuz Köprüsü’nda iki şerit kapanacak
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları 12 Haziran'da başlayacak, 31 Ağustos'ta tamamlanacak" dedi.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları 12 Haziran’da başlayacak, 31 Ağustos’ta tamamlanacak” dedi.

Her aşamada köprünün 2 şeridinin trafiğe kapatılacağını ifade eden Bakan Arslan, “Mevcut trafik karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek, trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

 

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