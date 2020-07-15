15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak, mezarı başında anıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde İstanbul’daki Topkule Kışlası girişinde şehit olan Özel Harekat polisi Serdar Gökbayrak’ın, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri, şehidin eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, annesi ve kardeşleri katıldı.

Mezarlıktaki programın ardından ailenin evine giden Vali Kaldırım ve beraberindekiler, burada şehidin eşine Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.