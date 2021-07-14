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15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri başladı

15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklama ile 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilerimize ödenen 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.

Açıklamada Bakan Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız. 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

 

Etiketler 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri
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