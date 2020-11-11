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  3. 11 Kasım 2020 17:04

15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı

İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler köprüsü trafiğe kapatıldı
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Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Alternatif yollar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Nuhkuyusu Caddesi olarak belirlendi .Trafik ekipleri Anadolu yakası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarını trafiğe kapadı. Köprü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Metrobüs de Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nü kullanıyor. Köprünün saat 16.00'a kadar kapalı olacağı kaydedildi.

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