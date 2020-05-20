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  3. 20 Mayıs 2020 09:44

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle  boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu  saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

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