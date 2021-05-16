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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev ''128 milyar dolar nerede'' pankartı

CHP'li milletvekilleri, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev "128 milyar dolar nerede" pankartı astı.

CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev "128 milyar dolar nerede" pankartı astı.

Pankartın, köprüye asılış görüntülerini, CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter'daki hesabından paylaştı.

Pankartın asılmasının ardından; köprüdeki görevliler, milletvekillerinin yanına geldi.

Etiketler 128 milyar dolar nerede 15 temmuz şehitler köprüsü pankart chp
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