15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ''Gezi'' pankartı astılar
Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekilleri İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı asmak istedi. Polis olaya müdahe etti.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi'nin 9. yıldönümü sebebiyle boğaz köprüsüne pankart astı.
TİP'li milletvekillerinin astığı Gezi pankartı polis tarafından kesildi.
Vekiller arasında polis ile arbede yaşanırken bayrağın 5 dakika boyunca asılı kaldığı bildirildi.
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