15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan eylemci için karar verildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü üzerinde ''SMA'' yazılı aracıyla trafiğe kapatan sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul Beşiktaş’ta 14 Haziran 2024’de bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü (Boğaziçi Köprüsü) üzerine ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık R.C.Ç.’nın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık R.C.Ç. ve avukatı hazır bulundu.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLEMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Ç., daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ‘’Bundan dolayı dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım. Kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

"EVDE BAZEN MANTIKSIZ HAREKETLERİ OLUYORDU"

Sanık Ç.’nın annesi G.Ç. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, ‘’Oğlumun böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu belirterek, ‘’Müvekkil ilaç kullanmaya yeni başladığından böyle bir durum yaşanmıştır. Pişmanlığını da huzurda dile getirmiştir. Tahliyesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık R.C.Ç.’nın tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak ‘imza atmak’ şeklinde adli tedbir uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

CEZAİ EHLİYETİ İÇİN RAPOR ALINACAK

Mahkeme ayrıca, sanığın tedavi olduğu kurumların bildirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin dosyaların mahkemeye gönderilmesine de karar verdi. Akabinde sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli R.C.Ç.’nın olay günü bomba süsü verilmiş düzenekle köprüde araç yolu trafiğini kapatmak suretiyle kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak ‘tehdit’ eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şüpheli Ç.’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin ‘’Bomba süsü verilmiş düzeneği kendim yaptım, amacım da trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkat çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve bir takım kablolar yerleştirdim’’ dediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli R.C.Ç.’nın ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA