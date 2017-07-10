15 Temmuz’a 2 bin 679 soruşturma

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü dün itibariyle Fetullahçı Terör Örgütü’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklananların sayısını 50 bin 477 olarak açıkladı. Veriler ışığında, hakkında yakalama emri verilenlerin sayısı 8 bin 79’a ulaşırken, halen gözaltında 636 kişi var.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'dan bu yana devletin hemen her kademesine sızan örgüt üyelerinin temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Hain girişimin yıldönümü yaklaşırken yapılan tutuklama, ihraçların sayısı netleşmeye başladı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü dün itibariyle FETÖ'yle bağlantılı olduğu için tutuklananların sayısını 50 bin 477 olarak açıkladı. Aralarında birçok üst düzey memurun bulunduğu ve hakkında adli kontrol kararı verilenlerin sayısı 48 bin 420 olurken, 10 bin 226 kişi ise serbest bırakıldı. Hakkında yakalama emri verilenlerin sayısı ise 8 bin 79’a ulaştı. Yapılan incelemeler sonucu 436 kişi serbest bırakıldı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı ise 8 bin 571 oldu. Bakanlık verilerine göre yaşamını yitirenlerin sayısı ise 29.



ÖRGÜT ÜYELİĞİNE 17 BİN SORUŞTURMA



Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü Suçlar Bürosu verilerine göre, FETÖ üyeliği nedeniyle açılan soruşturma sayısı 17 bin 733’e ulaştı. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 119 bin 69 şüpheli dosyaya girdi. Bu kişilerden 29 bin 799’u tutuklandı. 38 bin 179’u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. FETÖ üyeliği şüphesiyle 6 bin 767 kişi yakalama kararı çıkarıldı. 3 bin 692 kişiye takipsizlik verildi.



DAVA AÇILAN FETÖ'CÜ 29 BİN 737



Kovuşturma aşamasında örgüt üyeliğine ilişkin açılan dosya sayısı 2 bin 272 oldu. 29 bin 737 sanığın geçirdiği kovuşturmalar çerçevesinde, 16 bin 345 kişi tutuklandı. 7 bin 83 kişi bu davalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye edilenlerin sayısı ise 2 bin 755 olarak açıklandı. Kesinleşen dosya sayısı 251 olurken, yakalama kararı bulunan sanık sayısı ise 864. FETÖ örgüt üyeliği kapsamında şu ana kadar 776 dosyadan karar çıktı. Bu dosyalardan bin 6 kişi hüküm giydi. Yine açılan 118 dosyada 162 kişi hakkında beraat kararı verildi.



2 BİN DOSYADAN 16 KİŞİ HÜKÜM GİYDİ



Örgütle bağlantılı askerlerce gerçekleştirilen 15 Temmuzdarbe girişimine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 2 bin 679 dosya açıldı. Bu dosyalardan henüz iddianamesi tamamlanmayan 2 bin 59'unda 12 bin 920 kişinin adı şüpheli sıfatıyla geçerken, 552 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi. Bu dosyalarda adli kontrol şartıyla 673 kişi serbest bırakılırken, 97 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 301 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Öte yandan davaya dönüşen 620 dosya kapsamında ise 6 bin 480 kişi sanık sıfatıyla yer aldı. Bu dosyalarda 3 bin 642 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. 2 bin 233 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest. 293 kişi hakkında yakalama kararı verilen kovuşturma sürecinde, 554 kişi tahliye edildi. Kovuşturma sürecinde 14 dosya karara bağlandı. Sözkonusu dosyalardan 16 kişi hüküm giyerken, 16 dosyadan ise 24 kişi beraat etti.



600 DOSYA İSTİNAFTA BEKLİYOR



Hem örgüt üyeliği hem FETÖ darbe girişimi nedeniyle istinaf aşamasına gelen dosyalarla ilgili verilere göre, toplamda 15 dosya onanırken, 4 dosya hakkında bozma kararı verildi. 600 dosya ise halen sonuç bekliyor.

168 bin 896 kişiye işlem yapıldı



15 Temmuz darbe girişiminden sonra 168 bin 896 FETÖ şüphelisi hakkında işlem yapılırken, kolluktan direkt serbest bırakılan şüphelilerin sayısı 4 bin 637olarak açıklandı. Ayrıca soruşturma evrakına kaydedilmiş ancak hakkında adli işlem yapılmamış 33 bin 342 kişi bulunurken, 4 bin 243 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.



Rekor emniyette!



FETÖ’nün yargıdaki yapılanmasına sözkonusu operasyonlarla ağır darbe indi. 2 bin 280 adli ve idari yargı personeli başta olmak üzere, 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 41 Danıştay üyesi, 3 HSYK üyesi, 105 Yargıtay üyesi olmak üzere 2 bin 431 kişi tutuklu bulunuyor. Ayrıca 7 bin 250 asker, 8 bin 811 polis, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve diğer meslek gruplarına mensup 31 bin 772 kişi olmak üzere, toplam 50 bin 477 kişi tutuklu. Soruşturmalar sırasında ölen örgüt militanlarının sayısı ise 29 olarak açıklandı.



636 kişi gözaltında



Yeni Şafak FETÖ’yle mücadele kapsamında halen gözaltında bulunan şüphelilerin sayısına da ulaştı. Adli ve idari yargı mensubu 6 kişi başta olmak üzere, 55 asker, 40 polis, 535 diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar olmak üzere 636 kişi halen gözaltında bulunuyor. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 234’ünün adli ve idari yargı personeli, 26’sının ise Yargıtay üyesi olduğu öğrenildi. Listede, 150 asker, 386 polis, 3 vali yardımcısı, 9 kaymakam, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 7 bin 266 hakkında yakalama kararı verildiği bilgisi yer aldı. (Yeni Şafak)