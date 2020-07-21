''15 Temmuz’da bakanlar milletvekilleri neredeydi açıklansın!''

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Sivil Darbenin Dördüncü Yılında Türkiye” başlıklı rapor hazırladı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 20 Temmuz'un dördüncü yılında yayımlanan raporda, “FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. TBMM'nin FETÖ raporu 4 yıldır kamuoyundan gizleniyor” denildi. Raporda şu başlıklar yer aldı:

20 TEMMUZ SİVİL DARBESİ

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 7 kez uzatılarak iki yıl yürürlükte kaldı. Rejim, sivil darbe rejimi haline geldi. Kamu kurumlarında 125 binden fazla FETÖ ile irtibatlı olduğu iddia edilen kişi varken, bu kişilerin atamalarını yapan siyasi ayağın ortaya çıkarılması iktidar tarafından istenmedi. TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporu da kamuoyundan saklandı.

BYLOCK VE HTS KAYITLARI



ByLock kullananların listesi ile 15 Temmuz gecesi bakanların ve siyasetçilerin nerede olduğuna ilişkin HTS kayıtları açıklanmadı. Devletin kozmik odasına FETÖ'nün neden sokulduğu, istihbarat raporlarına ve Milli Güvenlik Kurulu kararına rağmen FETÖ yapılanmasına ilişkin neden işlem yapılmadığı soruları cevaplanmadı.

KHK'LAR DEVREDE

OHAL döneminde KHK'larla yapılan tedbir işlemleriyle, 3 bin 213 kişinin rütbesi alındı, 270 yurt dışı öğrencisinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı,125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. OHAL Komisyonu'na 126 bin 300 kişi başvurdu ve yalnızca 12 bin 200'ü kabul edildi. Seçimle gelenlerin belediye başkanlığı da engellendi. Belediyelere kayyum atandı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2018 ve 2019 yıllarında 180 ülke arasında 157'nci, 2020 yılında ise 180 ülke arasında 154'üncü oldu. AİHM'de Türkiye hakkında 2019'da verilen 113 karardan 96'sı hak ihlaliyle sonuçlandı. AİHM'de 47 devletin toplam 7 bin 584 uygulanmayı bekleyen kararı bulunurken Türkiye tek başına bunların bin 446'sını uygulamayarak Rusya'nın ardından ikinci oldu.

