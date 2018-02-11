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  3. 11 Şubat 2018 14:04

''15 Temmuz'da kaybolan silahlar ülke genelinde aranıyor''

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu ve arandığını söyledi.

''15 Temmuz'da kaybolan silahlar ülke genelinde aranıyor''
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün soru önergesine yanıt verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu ve bunların ülke genelinde arandığını belirten Canikli, silahların miktarı ve türü konusunda bilgi vermedi.

Canikli, söz konusu silah ile mühimmatın TSK ve İçişleri Bakanlığı'na ait kayıp-çalıntı arama sistemlerine girişleri yapılarak ülke genelinde arandığını söyledi.

Bakan Canikli, "Kayıp silah-mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah-mühimmatla karşılaştırılmakta, seri-lot numaraları eşleşen malzemeler envantere dahil edilmektedir" dedi.

silah , 15 temmuz , nurettin canikli
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