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  3. 13 Temmuz 2020 20:07

15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başlarında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan ikiz polisler yakınları tarafından mezarları başlarında anıldı.

15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başlarında anıldı
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Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'na gelen baba Ali, ağabey Mustafa ve yakınları dua etti.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, mezar taşlarına sarılarak öptü.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Oruç, gazetecilere, acılarının devam ettiğini söyledi.

"Evlat acısı kolay değil, ciğerim yanıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ben oğullarımdan razıyım Allah da onlardan razı olsun." diyen baba Oruç, şunları kaydetti:

 
"Vatanımız için her zaman hazırız. Ben de diğer oğlum da göreve hazır. Vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ben 4 yıldır oğullarımdan ayrıyım ama vatanım olmazsa yaşayamam."

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