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''15 Temmuz’un faili onlar'' demişti... Tepki çeken görüntü!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi için 15 Temmuz’un faili dediği BAE’nin milli günü etkinliğine katılıp pasta kesti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından ülkenin 51. milli günü etkinliğine katıldı.Soylu, BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile pasta kesti.

Bakan Soylu, Ankara’da bir otelde, BAE’nin 51’inci milli günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu ülkenin milli gününü tebrik etti.

“51 YIL ÖNCE GÜÇLÜ BİR HİKAYE BAŞLADI”

Soylu, 3 gün önce bulunduğu BAE’de, bu ülkenin milli gün heyecanının nasıl yaşandığına ve şehirlerin nasıl süslendiğine şahit olduğunu belirterek, “51 yıl önce güçlü bir hikaye başladı. Bu hikaye sadece bir ekonomik kalkınmanın ve gelişmişliğin hikayesi değil aynı zamanda bir ülkenin 51 yılda nasıl bir siyasal, teknolojik güç olduğunun, nasıl dünya aktörlerinden birisi haline geldiğinin önemli bir hikayesidir.” dedi.

 Soylu, BAE ziyaretine değinerek, “Al Nahyan’ın bize söylediği ‘yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Hem ümmete hem dünyaya elbette ki yapacaklarımız, sorumluluklarımız var’ sözü bundan sonra da yolculuğumuzun çok uzun süreceğinin en büyük delilidir.” dedi.

15 TEMMUZ’UN FAİLİ VE FİNANSÖRÜ DEMİŞTİ

Soylu başta olmak üzere, yandaş medya BAE’yi, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü ve faili olarak suçladı.

Süleyman Soylu 19 Mayıs 2021’de katıldığı bir televizyon programında, “BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler bae birleşik arap emirlikleri 15 temmuz fetö süleyman soylu
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